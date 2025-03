FME luidt de noodklok: Energieprijzen moeten omlaag om industrie te behouden

De energieprijzen in Nederland zijn torenhoog en vormen een directe bedreiging voor de industrie. Dat stelt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Volgens FME betalen Nederlandse bedrijven inmiddels twee tot drie keer zoveel voor elektriciteit als bedrijven in Duitsland en Frankrijk. Dit zet onze concurrentiepositie zwaar onder druk en vormt een risico voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

Uit een recent rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat het verschil met onze buurlanden alleen maar groter dreigt te worden. Als de overheid niet snel ingrijpt, zullen de energieprijzen in Nederland significant en structureel blijven stijgen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor grote industrieën, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf dat vaak afhankelijk is van betaalbare energie om te kunnen blijven draaien.

Volgens Theo Henrar, voorzitter van FME, komt daar nog bij dat de kosten voor de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet enorm zijn. De investering van bijna 200 miljard euro dreigt volledig te worden afgewenteld op huishoudens en bedrijven. Dat zou betekenen dat huishoudens honderden euro’s meer per jaar gaan betalen en dat de kosten voor bedrijven in de miljoenen lopen. “Dat is onacceptabel,” zegt Henrar. “Als we niets doen, riskeren we de-industrialisatie. Dan vertrekken bedrijven naar landen waar de energiekosten wel betaalbaar zijn en verdwijnt werkgelegenheid.”

FME pleit daarom voor directe actie: de kosten voor het netwerk moeten niet blindelings worden doorberekend, maar over de lange termijn gespreid. Daarnaast vraagt FME om het afschaffen van de nationale CO₂-heffing, het verlagen van de energiebelasting tot het Europese gemiddelde en het herstellen van compensatieregelingen die in andere EU-landen wel bestaan.

Ook de Europese Commissie waarschuwt dat actie nodig is. FME vraagt het kabinet om nu keuzes te maken, zodat Nederland ook in de toekomst een sterke industriële basis houdt.