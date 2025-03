Trumps tarieven stuwen aluminiumprijzen naar recordhoogte

De Amerikaanse markt voor aluminium ervaart een ongekende prijsstijging door de dreigende invoerheffingen. President Donald Trump heeft aangekondigd dat vanaf 12 maart opnieuw een invoertarief van 25% op aluminium zal gelden. Dit heeft geleid tot recordhoge premies, vooral in sectoren zoals transport, bouw en verpakkingen.

Premies stijgen fors

Kopers in de VS betalen doorgaans de standaardprijs voor aluminium op de London Metal Exchange, plus een extra premie voor belastingen, transport en verwerking. Momenteel bedraagt de premie voor aluminium in het Amerikaanse Midwesten ruim 40 cent per pond, wat neerkomt op bijna $900 per ton. Sinds begin 2025 is deze premie met bijna 60% gestegen.

Volgens Michael Widmer, analist bij Bank of America, zullen producenten de heffingen doorberekenen aan consumenten. “De VS zijn een netto-importeur van aluminium. Fabrikanten zullen proberen de extra kosten af te wentelen, wat mogelijk leidt tot een afname van aluminiumproducten binnen de VS.”

Gevolgen voor de wereldmarkt

De invoerrechten gelden voor landen als Canada, Mexico, de EU en het VK. Vooral Canada, dat verantwoordelijk is voor 70% van de Amerikaanse import, zal de impact voelen. Eivind Kallevik, CEO van de Noorse producent Hydro, benadrukt: “De VS heeft onvoldoende capaciteit om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Dit betekent hogere premies en kosten.”

Analisten verwachten dat aluminium uit landen met heffingen wordt omgeleid naar Europa, waar de premies sinds begin 2025 met 35% zijn gedaald tot $240 per ton. De komende maanden zullen uitwijzen hoe de markt zich verder ontwikkelt.

Bron: reuters.com