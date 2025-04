Aluminiumprijs daalt: kansen en risico’s voor MKB-metaalbedrijven

Goldman Sachs heeft onlangs zijn aluminiumprijsverwachting voor 2025 aanzienlijk verlaagd. De bank voorziet nu een daling tot $2.000 per ton in het derde kwartaal van 2025, met een herstel naar $2.300 tegen het einde van het jaar. Dit is een flinke aanpassing ten opzichte van de eerdere prognose van $2.650 per ton.

De bijgestelde verwachting is het gevolg van een verwachte wereldwijde overcapaciteit van 580.000 ton aluminium in 2025, veroorzaakt door een afnemende vraaggroei. Goldman Sachs heeft de wereldwijde vraaggroei naar aluminium voor 2025 bijgesteld naar 1,1%, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van 2,6%.

Impact op het MKB in de metaalindustrie

Voor MKB-bedrijven in de metaalindustrie biedt deze prijsdaling zowel kansen als uitdagingen. Aan de ene kant kunnen lagere grondstofprijzen leiden tot kostenbesparingen, wat gunstig is voor bedrijven die aluminium inkopen voor productie. Aan de andere kant kunnen bedrijven die afhankelijk zijn van aluminiumexport of -verkoop geconfronteerd worden met dalende marges.

Hoewel de huidige prijsdaling op korte termijn voordelen kan bieden, voorspelt Goldman Sachs een herstel van de aluminiumprijs naar $2.800 per ton in 2027, mede door een verwacht markttekort van 722.000 ton. MKB-bedrijven doen er goed aan om zowel op korte als lange termijn strategisch te plannen om optimaal te profiteren van de veranderende marktomstandigheden.