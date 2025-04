China bereikt plafond aluminiumproductie: gevolgen voor metaalmarkt voelbaar

China, wereldwijd de grootste producent van aluminium, lijkt zijn productielimiet te hebben bereikt. Met een staatsbepaald maximum van 45 miljoen ton per jaar produceerde het land in het eerste kwartaal van 2025 al 44 miljoen ton. Daarmee komt het groeipotentieel van de Chinese aluminiumindustrie tot stilstand. De verwachting is dat dit op korte termijn merkbare gevolgen heeft voor de wereldwijde metaalmarkt.

Een van de directe effecten is een afname van de Chinese aluminiumexport. In het eerste kwartaal van 2025 lag die al 11% lager dan een jaar eerder. Dit heeft onder meer te maken met het afschaffen van exportsubsidies eind 2024, waardoor het voor Chinese producenten minder aantrekkelijk wordt om hun producten internationaal aan te bieden. Ook binnenlandse duurzaamheidsdoelen spelen een rol: China verplaatst aluminiumproductie naar regio’s waar meer gebruik wordt gemaakt van water- en zonne-energie.

De Nederlandse metaalindustrie, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf dat sterk afhankelijk is van aluminium voor verwerking of productie, voelt de gevolgen van deze verschuiving. Waar de aluminiumprijzen de afgelopen maanden juist daalden door overcapaciteit, kan een afnemend aanbod vanuit China op termijn juist weer leiden tot prijsstijgingen en schaarste.

Ook de geopolitieke verhoudingen rond kritieke grondstoffen, waarin China een sleutelrol speelt, maken de situatie complexer. Nu de productiecapaciteit in China stabiliseert, zal de wereldwijde concurrentie om alternatieve bronnen en leveranciers waarschijnlijk toenemen.

Tegelijkertijd groeit de druk op producenten wereldwijd om duurzamer te werken, in navolging van de Chinese focus op energie-efficiëntie en recycling.

De komende periode zal uitwijzen of andere productielanden in staat zijn het ontstane gat in de markt op te vangen — en wat dat betekent voor de metaalindustrie in Europa.

Bron: www.reuters.com