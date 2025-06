Alcoa Wheels realiseert mijlpaal voor circulaire maakprocessen met het behalen van Cradle to Cradle Silver‑certificering

Alcoa Wheels, onderdeel van Howmet Aerospace, is het eerste wielproduct in de transportindustrie dat de Cradle to Cradle Certified™ Silver‑status behaalt. Deze certificering geeft aan dat zowel de aluminium wielen zelf als het productieproces voldoen aan strenge eisen op het gebied van materiaalveiligheid, hergebruik, hernieuwbare energie, waterbeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat deze erkenning bijzonder maakt, is dat aluminium oneindig recyclebaar is – een kernprincipe in de circulaire economie. Zo zijn Alcoa‑wielen een schoolvoorbeeld van ‘design for future use’: ze zijn niet alleen duurzaam in grondstofgebruik, maar ook in levensduur en hergebruik.

De evaluatie werd uitgevoerd door MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry), de bedenker van het Cradle‑to‑Cradle‑concept. Alcoa is daarmee koploper in de sector: als eerste in transport en als één van de weinige bedrijven wereldwijd met zo’n erkenning voor wielen.

Naast de certificering toont Alcoa’s technologie inzet in duurzaam produceren. Zo gebruikt men onder meer MagnaForce®-legeringen, actieve recyclingstrategieën en Dura-Bright® oppervlaktes, wat niet alleen het hergebruik bevordert maar ook de levensduur en corrosiebestendigheid van wielen verbetert.

Deze ontwikkeling illustreert hoe circulair denken en innovatie hand in hand kunnen gaan. Voor MKB-metaalbedrijven benadrukt deze casus het belang van grondstoffenefficiëntie en procesoptimalisatie – thema’s die steeds vaker doorslaggevend zijn in een markt die duurzaamheid steeds hogere prioriteit geeft.

Hoewel het behaalde Silver-niveau een beloning is voor Alcoa’s duurzame inspanningen, suggereert de Cradle to Cradle-methodiek dat er ruimte blijft voor verbetering. Succesvolle certificering kan ook kleine en middelgrote producenten inspireren technieken zoals materiaalselectie, schaalsgewijs hergebruik of zuiniger energieverbruik binnen eigen processen te verkennen.

Alcoa Wheels laat daarmee zien dat circulaire principes niet alleen geschikt zijn voor nicheproducten, maar ook voor industriële kerncomponenten — en biedt een aansprekend voorbeeld voor ondernemers in de metaal‑MKB die aandacht hebben voor toekomstbestendige maakprocessen.

Bron: alcircle.com