Technische sector vraagt kabinet om duidelijke keuzes voor talentontwikkeling

De technische brancheorganisaties slaan een duidelijke toon aan richting het kabinet. De onlangs gepresenteerde Talentstrategie wordt gezien als een belangrijke stap om de toekomstige arbeidsmarkt te versterken, maar zonder gerichte keuzes dreigt de aanpak volgens de sector onvoldoende effect te hebben.

Koninklijke Metaalunie, FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, BOVAG en WENB onderschrijven de integrale benadering van de Talentstrategie. Het kabinet wil daarmee zorgen voor voldoende vakmensen door beter op te leiden, talent te ontwikkelen, aan te trekken en te behouden. Daarmee moeten personeelstekorten worden teruggedrongen en de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland worden versterkt.

Volgens de brancheorganisaties ligt de echte uitdaging echter in de uitvoering. Zij pleiten ervoor om opleidingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, digitalisering, defensie, woningbouw en de maakindustrie nadrukkelijk voorrang te geven. Daarbij moet arbeidsmarktrelevantie leidend zijn bij de inrichting en financiering van het onderwijs.

Daarnaast wijzen de organisaties op de bestaande publiek-private opleidingsstructuur. Bedrijfsvakscholen, mbo-instellingen, opleidingsbedrijven, hybride techniekcentra, O&O-fondsen en het bedrijfsleven vormen volgens hen al een krachtig netwerk voor het opleiden van jongeren, zij-instromers en huidige medewerkers. Door deze infrastructuur als uitgangspunt te nemen, kan de Talentstrategie sneller resultaat opleveren.

Ook benadrukken de brancheorganisaties dat talentontwikkeling niet mag stoppen na het initiële onderwijs. Praktijkleren, bbl-trajecten en Leven Lang Ontwikkelen zouden volgens hen onderdeel moeten zijn van één doorlopende ontwikkellijn, zodat werknemers zich gedurende hun hele loopbaan kunnen blijven ontwikkelen.

De technische sector roept het kabinet daarom op om de verdere uitwerking van de Talentstrategie samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en andere betrokken partijen vorm te geven. Alleen met gezamenlijke keuzes kan volgens de organisaties worden gezorgd voor voldoende technisch talent om de grote maatschappelijke en economische uitdagingen van de komende jaren aan te pakken.