EU zet in op lagere Amerikaanse importheffingen voor aluminium en staal

De Europese Commissie probeert de Amerikaanse importheffingen op aluminium en staal verder te verlagen. In het kader van de vorig jaar gesloten Turnberry-handelsovereenkomst heeft Brussel een lijst met producten aan de Verenigde Staten voorgelegd waarvoor lagere invoertarieven of volledige vrijstellingen worden gevraagd.

Sinds 1 juli heeft de Europese Unie alle resterende invoerrechten op Amerikaanse industriële producten afgeschaft. De Verenigde Staten hanteren op het merendeel van de Europese exportproducten een maximumtarief van 15 procent. Voor aluminium, staal en verschillende afgeleide producten gelden echter nog altijd aanzienlijk hogere tarieven, die afhankelijk van de productcategorie kunnen oplopen tot 50 procent.

Volgens de Europese Commissie verlopen de gesprekken over deze sectoren constructief. Beide partijen onderzoeken welke producten in aanmerking kunnen komen voor lagere tarieven of een volledige vrijstelling. De exacte productlijst is niet openbaar gemaakt.

De Turnberry-overeenkomst bevat daarnaast een belangrijk beschermingsmechanisme voor de Europese industrie. Wanneer de Verenigde Staten na 31 december 2026 nog steeds invoerrechten boven de 15 procent hanteren op aluminium- en staalproducten uit de EU, kan de Europese Commissie de overeengekomen handelsvoordelen geheel of gedeeltelijk opschorten. Ook kan Brussel ingrijpen wanneer een sterke toename van de import de Europese industrie onder druk zet.

Voor Nederlandse maakbedrijven is de uitkomst van de onderhandelingen relevant. Lagere handelsbarrières kunnen de exportpositie van Europese producenten versterken en bijdragen aan stabielere internationale handelsstromen. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid rond importheffingen een factor waarmee bedrijven in de metaal- en maakindustrie rekening moeten houden bij investeringen en internationale leveringscontracten.

De Europese Commissie verwacht de gesprekken met de Verenigde Staten de komende maanden voort te zetten, met als doel zoveel mogelijk industriële producten onder gunstigere handelsvoorwaarden te laten vallen.