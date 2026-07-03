Afzetprijzen industrie lopen verder op door hogere olieprijzen

De prijzen die Nederlandse industriële bedrijven voor hun producten ontvangen, blijven stijgen. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS lagen de afzetprijzen in mei gemiddeld 5,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee zet de prijsstijging door ten opzichte van april, toen de stijging nog 4,8 procent bedroeg.

De belangrijkste oorzaak ligt opnieuw bij de olieprijs. Die lag in mei gemiddeld bijna 56 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de aardolie-industrie zag de prijzen fors oplopen, maar ook in de chemische industrie werkt de hogere olieprijs duidelijk door. Omdat olie voor veel industriële processen en grondstoffen een belangrijke kostenfactor is, zijn de gevolgen ook in andere sectoren merkbaar.

Voor de metaalindustrie zijn deze ontwikkelingen eveneens relevant. Hogere energie- en grondstofprijzen kunnen de kostprijs van materialen en halffabricaten verder onder druk zetten. Dat vraagt om scherpe aandacht voor inkoop, prijsafspraken en voorraadbeheer. Tegelijkertijd laat de recente groei van de industriële productie zien dat de vraag in veel sectoren nog altijd op peil blijft.

De combinatie van een aantrekkende industrie en stijgende afzetprijzen kan op korte termijn positief uitpakken voor producenten. Tegelijkertijd blijft de internationale situatie onzeker. Ontwikkelingen op de energiemarkt, geopolitieke spanningen en schommelende grondstofprijzen zullen de komende maanden een belangrijke rol blijven spelen bij de prijsontwikkeling binnen de Nederlandse maakindustrie.