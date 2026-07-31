Nieuwe CSRD-standaarden verlagen administratieve lasten voor bedrijven

De Europese Commissie heeft de herziene European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld. Met de nieuwe regels wordt de duurzaamheidsrapportage voor bedrijven aanzienlijk eenvoudiger. Het aantal verplichte datapunten daalt met ruim 60 procent en ondernemingen hoeven zich voortaan vooral te richten op informatie die daadwerkelijk relevant is.

De aanpassing maakt onderdeel uit van het Omnibus I-pakket, waarmee de Europese Commissie de administratieve lasten voor bedrijven wil terugdringen. Zo neemt het aantal verplichte datapunten af van ongeveer 1.200 naar circa 350. Daarnaast wordt de dubbele materialiteitsanalyse vereenvoudigd en komt de nadruk meer te liggen op kwantitatieve gegevens in plaats van uitgebreide toelichtingen. Volgens een eerste impactanalyse kunnen de rapportagekosten hierdoor gemiddeld met ongeveer een derde afnemen.

Voor veel mkb-maakbedrijven is dat goed nieuws. Hoewel zij meestal niet rechtstreeks onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, leveren zij vaak aan grotere organisaties die wél moeten rapporteren. Die bedrijven blijven duurzaamheidsinformatie opvragen bij hun leveranciers, maar de verwachting is dat die informatie-uitvraag dankzij de nieuwe ESRS gerichter en beter gestandaardiseerd wordt.

Ook de definitieve invoering van de Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSRS) biedt het mkb meer duidelijkheid. Deze vrijwillige standaard vormt voortaan het maximale niveau van duurzaamheidsinformatie dat grote ondernemingen in principe mogen opvragen bij leveranciers die niet onder de CSRD vallen. Daarmee moet een wildgroei aan verschillende informatieverzoeken worden voorkomen.

FME noemt de herziening een positieve ontwikkeling voor de technologische industrie. Volgens de brancheorganisatie zorgt de vereenvoudiging niet alleen voor lagere administratieve lasten, maar ook voor een meer uniforme uitwisseling van duurzaamheidsinformatie binnen de keten. FME werkt daarom aan een actualisatie van het Brancheformat Duurzaamheid voor de Technologische Industrie, zodat bedrijven straks met één gestandaardiseerde dataset aan de informatiebehoefte van meerdere klanten kunnen voldoen.