Voor het eerst sinds februari: Nederlandse industrie groeit weer

De PMI steeg van 47.9 in juli naar 52.3 in augustus. Dit wijst op de eerste verbetering van de bedrijfsomstandigheden sinds maart. De productieomvang nam voor de eerste keer sinds februari toe en deze toename was aanzienlijk. De nieuwe orders herstelden zich krachtig, waarbij de export orders de grootste stijging in bijna twee jaar lieten zien. Desondanks verkleinden de Nederlandse producenten hun personeelsbestanden opnieuw, zij het in beperkte mate. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de vijfde maand op rij. De gemiddelde levertijden waren opnieuw langer, waarbij de subsector consumptiegoederen de grootste verslechtering liet zien.

Voor het eerst sinds februari namen de inkoopactiviteiten toe. Toch bleven de materiaalvoorraad en de voorraad eindproducten aanzienlijk dalen. De inkoopprijzen stegen voor het eerst sinds maart en ook de verkoopprijzen namen toe. Het optimisme over de toekomstige productie bereikte het hoogste niveau in zes maanden.

“De Nederlandse industrie laat haar veerkracht zien door hogere productiecijfers en veel nieuwe exportorders in de maand augustus”, zegt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO. “Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus klimt de Nevi Inkoopmanagersindex naar een stand van 52.3, mooi boven de neutrale stand van 50. De versoepeling van de lockdowns in verschillende Europese landen en de opgaande lijn van met name de Duitse industrie zorgt ervoor dat de Nederlandse inkoopmanagers voorzichtig positief zijn over de bedrijfsactiviteit in de komende maanden.”