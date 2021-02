Theo Henrar wordt de nieuwe voorzitter van FME

De ALV van FME heeft Theo Henrar gekozen als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Ineke Dezentjé Hamming, zal het stokje op 17 juni aan hem overdragen.“De maatschappij staat voor enorme uitdagingen, waarop technologie het antwoord is”, stelt voorzitter van de selectiecommissie en FME-bestuurslid, Peter Wennink op de website van FME. Theo Henrar heeft in diverse rollen bij Tata Steel de industrie en haar innovatiekracht mede helpen vormgeven.

Theo Henrar heeft de industrie, “de motor van de Nederlandse economie”, diep in zijn hart zitten, aldus FME. Volgens het Nederlandse technologiebedrijf kent hij de industriële keten op zijn duimpje, van technostarters, handelsbedrijven, toeleveranciers tot de hightech industrie. Als ambassadeur van de industrie is dit een heel mooi vervolg van mijn carrière”, aldus Henrar. “De FME-lidbedrijven vormen samen een ecosysteem; de grote industrie en de midden- en kleine industrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In die symbiose dragen zij samen bij aan het Nederlandse verdienvermogen. Ik kijk er enorm naar uit om straks verder te gaan met hen te verbinden en ze te ondersteunen bij het ondernemen”.

Theo is naast de nieuwe voorzitter van FME ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Heliomare (een zorg- revalidatie- en onderwijsinstelling met als doelstelling dat niemand aan de zijlijn staat) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zeehaven IJmuiden