Stijging koperprijzen geeft een krachtige boodschap weer

Koperprijzen stegen boven de $7.000 per ton, de hoogste prijs sinds december 2013. Dit is niet alleen een teken dat de economie weer op gang komt – de veelbelovende recente studies over vaccinatieproeven betekenen dat het einde van de Covid-pandemie in zicht komt – maar ook dat investeerders en landen de belofte om hun economie te ‘ontkolen’, waarmaken.

De schijnbaar bodemloze Chinese vraag naar het metaal is de belangrijkste drijfveer voor de recente aanwinsten van koper. China alleen al is goed voor meer dan de helft van de koperinvoer in de wereld. Tot nu toe heeft het dit jaar al meer koper geïmporteerd dan het in heel 2019 heeft gedaan, volgens gegevens die door Bloomberg zijn aangehaald.

Investeerders anticiperen waarschijnlijk ook op plannen van zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk om geld uit te geven aan de wind- en zonne-energie-industrie en aan de infrastructuur van het elektriciteitsnet. Koper is een sterke geleider van zowel warmte als elektriciteit en wordt veel gebruikt in elektrische apparatuur, met name elektronica en bedrading.

Ondertussen hebben landen in de Europese Unie plannen ontwikkeld om zich te ontworstelen aan een (door de pandemie veroorzaakte) vertraging door veel geld uit te geven aan de groene economie. China heeft beloofd om tegen 2060 koolstofneutraliteit te bereiken, iets wat het niet kan doen zonder zwaar te investeren in zonneboerderijen tot elektrische autolaadstations.