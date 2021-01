Stakingen breiden zich maandag uit naar Friesland

Maandag gaan ook in Friesland medewerkers in de metalektro 24 uur staken. Onder meer bij Trivium, Royal de Boer, Jongia en De Wulff wordt gestaakt uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao, meldt het FNV in een persbericht.

Wilma Nieveen, bestuurder FNV Metaal: ‘Door corona geen actiebijeenkomsten met podia en sprekers. Dat is minder sfeervol staken, maar we zien dat het geen effect heeft op de actiebereidheid.’

De stakingen in Friesland zijn onderdeel van 24- en 48-uursstakingen in het hele land. Donderdag startten de estafettestakingen bij meerdere bedrijven in de regio’s Rotterdam en Eindhoven. Sindsdien hebben zich al meer dan 2000 stakers ingeschreven. De stakingen gaan in ieder geval de komende weken nog door. Nieveen: ‘Of we stoppen eerder als de FME aan onze eisen tegemoet komt.’

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. ‘Die loonsverhoging zorgt voor vermindering van koopkracht. Wij willen een loonsverhoging die eer doet aan de enorme inzet van de werknemers in deze sector’, aldus Nieveen.