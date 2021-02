Afzetprijzen metaalindustrie licht gestegen in januari

Waar de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in januari grotendeels daalden, maakte de Nederlandse metaalindustrie juist een lichte stijgen van 0,5 procent mee. Dat maakt het CBS vrijdag bekend in een persbericht.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari gemiddeld 2,2 procent lager dan in januari 2020. Een maand eerder waren de producten van de industrie 4,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In januari kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 45 euro. Dat is bijna 21 procent minder dan een jaar eerder. In december 2020 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie ruim 41 euro, bijna 30 procent minder dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in januari 19,5 procent goedkoper dan in januari 2020. In december lagen de prijzen 28,2 procent lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in januari 1,8 procent lager dan een jaar eerder. In december was de prijsdaling 7,3 procent. In meer dan helft van alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in januari hoger dan een jaar eerder.