‘Tekorten in technische beroepen maatschappelijk probleem’

‘De samenleving moet breder nadenken over tekorten in beroepen in de techniek, de bouw en de zorg.’ Dit zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-Raad in het magazine Metaal + Techniek van Koninklijke Metaalunie.

Een groot deel van nieuw geworven medewerkers bij mkb-metaalbedrijven stroomt via het mbo binnen. Dat is niet genoeg om de grote vraag naar technische vakmensen in te vullen. Maar volgens Tekin kan dat ook niet van het mbo gevraagd worden. Hij denkt dat de oplossing voor dit probleem maatschappelijk gevonden moet worden. ‘Dat kun je niet alleen aan scholen, lokale of regionale overheden over laten. Je zult echt maatschappelijk de discussie met elkaar aan moeten gaan. Het gaat om positieve beeldvorming. Aan het begin van deze coronacrisis kwam het zorgpersoneel heel goed voor het voetlicht te staan. Helaas is dat inmiddels helemaal weggezakt. Ik had toen de hoop dat die aandacht een vliegwiel zou zijn. Je ziet een soortgelijke ontwikkeling in de aandacht voor meer en bredere opleidingen in de techniek en in de bouw.’

Volgens Tekin heeft Nederland met meer te maken dan alleen maar minder technisch geschoolde mbo’ers. ‘Er is simpelweg krimp van de hele beroepsbevolking. Er worden te weinig kinderen geboren om überhaupt voor welke onderwijsrichting dan ook te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Dus we moeten andere oplossingen vinden om daar mee om te gaan. Levenslang ontwikkelen en zij-instroom zijn belangrijk om de tekorten te verlichten, maar de complete oplossing is het niet.’

Foto: Koninklijke Metaalunie