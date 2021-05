Amerikaanse staalprijzen verdriedubbeld: Bank of America luidt noodklok

De pandemie bracht de Amerikaanse staalindustrie afgelopen voorjaar op de knieën en dwong fabrikanten de productie stil te leggen in een poging de imploderende economie te overleven. Nu is de heropleving van de economie de motor achter een stijging van de staalprijzen die zo sterk is dat sommige experts ervan overtuigd zijn dat ze alleen maar in een drama kan eindigen.

“Dit zal van korte duur zijn. Het is zeer gepast om dit een zeepbel te noemen,” zei Timna Tanners, analist bij de Bank of America, tegen CNN Business, waarbij hij het “bubbel” gebruikte dat aandelenanalisten van grote banken gewoonlijk vermijden. Na een dieptepunt rond de 460 dollar vorig jaar, liggen de Amerikaanse benchmarkprijzen voor warmgewalst breedbandstaal nu rond de 1.500 dollar per ton, een recordhoogte die bijna het drievoudige is van het gemiddelde in 20 jaar.

De staalaandelen staan in brand. US Steel (X), dat in maart jongstleden een recorddieptepunt bereikte uit vrees voor een faillissement, is in amper 12 maanden tijd met 200% omhooggeschoten. Nucor (NUE) is alleen al dit jaar met 76% gestegen. Hoewel “schaarste en paniek” de staalprijzen en -voorraden vandaag de hoogte injagen, voorspelde Tanners een pijnlijke ommekeer wanneer het aanbod de, volgens haar, weinig indrukwekkende vraag inhaalt. “We verwachten dat dit zal corrigeren – en vaak als het corrigeert, overcorrigeert het,” zei Tanners, een twee decennia veteraan van de metaalindustrie die vorige week een rapport schreef met de kop “Steel stocks in a bubble.”

Phil Gibbs, directeur van Metal Equity Research bij KeyBanc Capital Markets, is het ermee eens dat de staalprijzen op een onhoudbaar niveau staan.

“Dit zou net zoiets zijn als olie van $170 per vat. Op een gegeven moment zullen mensen zeggen: ‘Laat maar, ik ga niet meer rijden, ik neem de bus,'” vertelde Gibbs aan CNN Business. “De correctie zal zeer intens zijn. Het is gewoon een kwestie van wanneer en hoe het gebeurt.” Gibbs zei dat hij “er meer vertrouwen in heeft dat de staalprijs zich in een zeepbel bevindt”, dan dat de staalvoorraden zelf zich in een zeepbel bevinden.

De staalzeepbel is slechts het laatste debat over de duurzaamheid van booming delen van de markt in dit tijdperk van de laagste rentetarieven. Bitcoin, ethereum, dogecoin en andere cryptocurrencies staan in brand. GameStop (GME), AMC (AMC) en hun collega-aandelen die door Reddit werden aangewakkerd, schoten eerder dit jaar omhoog. En blanco cheque-bedrijven, sommige gesteund door beroemdheden, halen massa’s geld op.

Zelfs voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft het risico van overspeculatie erkend. “Je ziet dingen op de kapitaalmarkten die een beetje schuimig zijn,” zei Powell tijdens de persconferentie van vorige week. “Dat is een feit. Ik zal niet zeggen dat het niets te maken heeft met monetair beleid, maar het heeft ook enorm veel te maken met vaccinatie en het heropenen van de economie.”