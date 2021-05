Koperprijzen stijgen flink na zorgen over aanbod in Chili

De koperprijzen stegen donderdag, naar aanleiding van een dreigend aanbod van topproducent Chili, terwijl een trager groeitempo van de winsten in de industriële bedrijven van de grootste consument China de zorgen over beleidsverkrapping verminderde. Dit meldt Reuters op basis van nieuwe cijfers.



Driemaands koper op de London Metal Exchange steeg 0,4% naar $10.016 per ton tegen 0710 GMT, terwijl het meest verhandelde juli kopercontract op de Shanghai Futures Exchange 0,1% hoger sloot op 71.940 yuan ($11.278,34) per ton. Zorgen over het aanbod in Chili hielpen de prijzen toen mijnbouwer BHP Group Ltd zei dat het noodmaatregelen zou nemen nadat een vakbond in zijn Escondida en Spence mijnen opriep tot een staking.

“Koper kreeg extra steun, wellicht vanwege het risico van stakingen in de Chileense mijn van BHP”, aldus analisten van ING in een toelichting. Ondertussen groeiden de winsten van Chinese industriële bedrijven in april in een langzamer tempo, waardoor de zorgen over beleidsverkrapping in het land afnamen, terwijl enkele positieve signalen over de betrekkingen tussen China en de VS ook het sentiment op de Chinese aandelenmarkten een impuls gaven.