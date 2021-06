Vakbeurzen voor de metaalsector in 2021?!

De afgelopen jaren zijn er voor de ondernemers in de metaalsector een belangrijke netwerkmogelijkheden weggevallen als gevolg van de coronapandemie. Alle belangrijke nationale en internationale beurzen werden gecanceld waardoor de jaarlijkse informele contacten met leveranciers en collega’s uit de branche niet meer mogelijk waren. Sommige organisatoren hebben nog getracht beurzen in online vorm door te zetten, maar het was al snel duidelijk dat deze beursvorm niet kan tippen aan het fysiek ontmoeten van elkaar. Nu de coronapandemie steeds nadrukkelijker onder controle lijkt te zijn, ziet het ernaar uit dat vanaf de tweede helft van 2021 het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten op alle bekende vakbeurzen.

De beurskalender wordt weer ouderwets vol

Wanneer we kijken naar de diverse aankondigingen dan lijkt het erop dat we na de zomervakantie weer kunnen genieten van de bekende vakbeurzen. We zijn een beetje huiverig om dit zo aan te kondigen aangezien het coronavirus steeds weer in nieuwe varianten opduikt en het niet duidelijk is in hoeverre de huidige maatregelen hier voldoende bescherming tegen bieden. In ieder geval staan in Nederland de Nederlandse Metaaldagen van 15 t/m 17 september, de Metavak op 5, 6 en 7 oktober en de Precisiebeurs op 10 en 11 november op de rol. Hopelijk is dit het begin naar weer een normale situatie rondom de vakbeurzen in 2022. De branche heeft dit soort ontmoetingsplaatsen nodig om kennis uit te wisselen maar ook om informeel contact te hebben met collega-ondernemers.