52e Boessenkoolprijs voor Pius X student Sam Witteveen

Machinefabriek Boessenkool in Almelo rijkt jaarlijks de Boessenkoolprijs uit aan de beste afstudeerder die zijn of haar opleiding bij Machinefabriek Boessenkool heeft afgerond. Dit keer werd de prijs aan student Sam Witteveen van het Pius X college toegekend. Directeur Eelco Osse van Machinefabriek Boessenkool prees de winnaar in het juryrapport om zijn positieve houding en werkethos. Daarnaast behaalde de winnaar het hoogste cijfer voor het praktijkexamen. Eelco Osse refereerde aan de groei die Sam had doorgemaakt in de PIE-afdeling in de afgelopen twee jaar.

Band met het onderwijs absolute noodzaak om goede vakmensen op te leiden

De Boessenkoolprijs is een prijs om studenten aan te moedigen het maximale uit hun capaciteiten te halen, maar ook om de band tussen het bedrijf en het onderwijs te creƫren. De branche heeft behoefte aan goed geschoolde en gemotiveerde talentvolle medewerkers en de komende jaren zal deze behoefte alleen nog maar groter worden. Reden voor Machinefabriek Boessenkool om leerlingen te interesseren in uitdagende en innoverende functies in de techniek. Winnaar Sam Witteveen werd beloond met het Boessenkool-certificaat en een goed gevulde gereedschapskist.