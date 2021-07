Uniek: geprinte metalen voetgangersbrug geplaatst in Amsterdam

Koningin Maxima heeft 15 juli jl. een zeer revolutionaire voetgangersbrug geopend in Amsterdam. De brug is geheel geprint door robots en weegt 4,5 ton. De brug was bedoeld als kunstwerk en is een idee van Joris Laarman Lab. Daarnaast zijn Arup, ArcelorMittal, Autodesk, Heijmans, ABB is de robotspecialist, Air Liquide & Oerlikon, Plymovent, AMS en de TU Delft bij het project betrokken. Het printen van de brug heeft in totaal zo’n 6 maanden gekost waarbij er dus 4500 kilo RVS is verwerkt.

Nauwgezette monitoring om noodzakelijke veiligheidsinformatie te verzamelen

Om de veiligheid van voetgangers te garanderen is de brug voorzien van rekstroken en data-acquisitie-apparatuur waarmee de belasting en de conditie van de brug onder invloed van de weersinvloeden gemeten wordt. De brug was in 2018 al geproduceerd maar is dus pas nu gemonteerd en officieel in gebruik genomen. De brug is een waar kunstwerk waar diverse vormen in toegepast zijn die anders zeer moeilijk tot onmogelijk waren om te verwerken. Voor de liefhebbers; de brug ligt op de kruising van De Stoofsteeg en de Oudezijds Achterburgwal.