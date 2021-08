Grondstoffenprijzen dalen na vele maanden van explosieve groei

Na vele maanden van sterke groei, ziet het ernaar uit dat de prijzen voor diverse grondstoffen een dalende trend hebben ingezet. Zo hebben de termijncontracten voor ijzererts op de Singaporese beurs tot wel 14% aan waarde verloren. Maar ook andere metaalsoorten als koper en tin zijn goedkoper geworden. Ook de prijs voor een vat olie is gedaald. Oorzaak voor de afgenomen waarde van termijncontracten zijn ontwikkelingen in zowel Amerika als China. Zo wordt de noodsteun die de Amerikaanse overheid geeft in de vorm van een opkoopprogramma eerder dan verwacht afgebouwd. Dit opkoopprogramma was één van aanjagers van het economisch herstel in de Verenigde Staten.

Tegenvallende groei en milieuproblemen in China

Het nieuws uit Amerika en tegenvallende cijfers met betrekking tot de groei van de economie in China zorgen ervoor dat grondstofprijzen onder druk komen te staan. Daarnaast probeert de Chinese regering de druk op de vastgoedmarkt te verlagen waardoor huizenprijzen minder snel stijgen. Als gevolg hiervan ligt het in de lijn der verwachting dat de huizenbouw, waar veel staal in wordt verwerkt, zal afnemen.

Bovendien lijkt het erop dat het China nu ernst is om de milieuvervuiling van de staalindustrie aan te pakken. De enorme vervuiling van deze branche is al jaren een issue en gezien het feit dat de staalproductie in juli is afgenomen, denken insiders dat de overheid nu serieus werkt maakt van dit milieuprobleem.