Omzet metaalindustrie in het tweede kwartaal van 2021 26,5% hoger dan in 2020

Ook deze week kwam het CBS weer met prachtige cijfers over de ontwikkeling in de Nederlandse industrie. Dit keer betreft het de omzetgroei die voor alle industrieën in Nederland op bijna 20% uitkwam en voor de metaalindustrie zelfs op meer dan 26% vergeleken met dezelfde periode in 2020. Het is voor het eerst in 9 kwartalen dat de omzet toegenomen was vergeleken met het jaar ervoor. De omzetgroei werd in zowel het binnenland als het buitenland gerealiseerd.

Omzetgroei positief voor de werkgelegenheid

14% van de industriële ondernemers verwacht dat de omzet ook in het derde kwartaal zal stijgen. Deze omzetgroei wordt voor een deel gerealiseerd door groei van de productiecapaciteit. Bijna 18% van de industriële ondernemers verwacht dan ook dat er een toename zal zijn van de personeelssterkte. Voor de metaalindustrie schuilt hier een potentieel gevaar om dit niet te realiseren als gevolg van de grote tekorten aan gekwalificeerd personeel op de arbeidsmark