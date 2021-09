Gemiddelde dagproductie in de metaal groeit sneller dan het gemiddelde in de industrie in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 17,9 procent. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt. De metaalsector scoorde zelfs beter dan de gemiddelde dagproductie in de industrie met een groei van 15,2%.

In ruim driekwart van de branches groei

Ruim drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juli meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De meeste branches scoorden beter dan de vergelijkbare periode in 2020. Daar waar de groei minder of zelfs negatief was, lag de oorzaak niet zozeer aan de vraagzijde maar aan de aanbodzijd. Zo zijn er fabrieken gesloten vanwege het tekort aan microchips.

Productie op hoogste niveau ooit

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juni op juli 2021 steeg de productie met 1,3 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet en in juli 2021 lag de productie op het hoogste niveau ooit.