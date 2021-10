Wereldwijde staalproductie in augustus met 1,4% gedaald ten opzichte van vorig jaar

De Word Steel Association heeft de cijfers met betrekking tot de productie van staal in de wereld in de maand augustus gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de productie met 1,4% is afgenomen vergeleken met de maand augustus in 2020. De cijfers zijn gebaseerd op data die uit 64 landen is aangeleverd. Het grootste staal producerende land blijft China, hoewel de productie daar 13,2% lager uitviel dan een jaar geleden. Ook andere landen in Aziƫ en Oceaniƫ lieten een daling zien. In de overige werelddelen werd echter een stijging geconstateerd ten opzichte van de productieomvang een jaar geleden. Afrika was de grootste stijger met 38,2% en Europa deed het niet veel slechter met een stijging van 27,1%.

Dalende productieomvang ongunstig vanwege grote tekorten aan staal

Ondanks de mooie groeicijfers in Europa en andere werelddelen is de productiedaling met 13,2% in China slecht voor de totale maandproductie. De omvang van de Chinese staalproductie in absolute getallen kwam uit op 83,2 miljoen ton staal en bij een dergelijke omvang wordt iedere procent productievermindering gevoeld. De lagere productieomvang is natuurlijk een slechte ontwikkeling op de staalmarkt waar al enige tijd een grote krapte heerst. De verwachting dat de staalprijzen op korte termijn weer zullen dalen is op basis van deze gegevens dan ook niet te verwachten.