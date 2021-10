Verminderde concurrentiepositie door stijgende energieprijzen baren werkgevers en werknemers grote zorgen

De werkgevers, verenigd in de FME, en werknemers vertegenwoordigd door de FNV en CNV maken zich grote zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie in Europa. De sterk stijgende energieprijzen in combinatie met de stijgende kosten om CO 2 te mogen uitstoten, maakt de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie er niet beter op. In het afgelopen jaar is de energieprijs bijna vervijfvoudigd en zoals bekend stijgt de gasprijs ook met grote sprongen. Dit was reden voor een delegatie van FME, FNV en CNV een petitie aan te bieden aan Tweede Kamerleden. Ze vragen de overheid om direct actie te ondernemen om metaalbedrijven te ondersteunen en de IKC regeling weer uit de ijskast te halen.

Eerste producent vermindert productie als gevolg van de gestegen energieprijzen drastisch

Aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl heeft als gevolg van de sterk gestegen energieprijs, de productie al sterk vermindert en produceert op dit moment slechts 30% van de normale hoeveelheid. De kosten voor een MWh stroom is in het gestegen van 20 euro in de pre-coronaperiode naar 300 euro op dit moment. Daarmee komt de energieprijs voor een ton aluminium op 4500 euro terwijl de marktprijs op dit moment 2500 euro bedraagt. Reden voor de fabriek om de productie sterk te verminderen en op termijn wellicht geheel stil te leggen. De consequenties voor de 400 personeelsleden zijn op dit moment niet helemaal duidelijk, maar dat de werkgelegenheid in gevaar is mag duidelijk zijn.