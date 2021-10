Ondanks herstel in 2021 zijn de vooruitzichten voor de Europese staalproductie onzeker

Tijdens de Eurocoke summit over de toekomst van de Europese staalproductie heeft Allesandro Sciamarelli (directeur marktanalyse bij Eurofer) zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen in de Europese staalproductie. De industrie is zich aan het herstellen van de sluitingen in diverse industrieën van vorig jaar maar de lange termijntendens voor de productie van staal in Europa was al aan het dalen. De vraag is dus in hoeverre deze lange termijn tendens in de staalproductie doorbroken gaat worden.

Sterke stijging van zowel de productie als vraag naar staal tussen oktober 2021 en maart 2021

De sluitingen van productie in veel industrieën als gevolg van de coronapandemie leidde in het tweede kwartaal van 2020 tot een daling van de vraag naar staal met 25%. In de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021 is er echter een sterk herstel opgetreden in zowel de vraag als de productie van staal. Eurofer verwacht dat in 2021 de totale productie in de bouw, machinebouw, automobielindustrie en huishoudelijke apparaten met 9,3% zal herstellen na een daling van 10,5 procent in 2020.

Eurofer voorziet daarnaast dat het economisch herstel van de coronacrisis in het laatste kwartaal van dit jaar zal afvlakken waardoor ook de staalproductie op zijn hoogtepunt zal zijn gekomen. Belangrijke rol voor de ontwikkelingen in 2022 zijn weggelegd voor de bouw, goed voor 35% van het staalgebruik, als gevolg van de overheidssteun die deze sector ontvangt.

De groei van de staalproductie loopt echter wel gevaar door de wereldwijde knelpunten in toeleveringsketens en de stijgende energie- en transportkosten.