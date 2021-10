Cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf zijn vastgelopen

De vakbonden hebben de CAO-onderhandelingen voor de metaalbewerkingsbedrijven afgebroken. Deze CAO is onderdeel van de CAO’s in de Metaal en Techniek. De oorzaak van het vastlopen van de onderhandelingen ligt in het feit dat de werkgevers graag willen komen tot één integrale ouderenregeling waar de door de vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden bij in is begrepen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord ondankst het feit dat de voorstellen van de werkgevers nog ruimte bieden voor verdere onderhandeling.

Voorgestelde loonsverhoging niet aantrekkelijk genoeg voor vakbonden

De voorstellen van de werkgevers hebben een looptiojd van 12 maanden waarbij het de bedoeling is dat de lonen te verhogen met €42,50 per maand. Deze verhoging heeft als voordeel ten opzichte van een procentuele loonsverhoging dat jongeren er meer dan gemiddeld op vooruit gaan. De werkgevers hopen hiermee de sector aantrekkelijker te maken voor deze groep. Al met al stijgen de lonen met 2,8% per jaar in de periode 2019 – 2022 waarmee de stijging groter is dan gemiddeld ondanks de coronapandemie.

Daarnaast willen de werkgevers met de vakbonden praten over de invoering van de Regeling Vervroegd Uittreden ondanks het feit dat in hun ogen de CAO al compleet is. Randvoorwaarde is daarbij dat er aanpassingen in het generatiepact kunnen worden doorgevoerd en de leeftijd voor de seniorendagen opschuift naar 60 jaar. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord en hebben aangekondigd een ultimatum te stellen om de werkgevers onder druk te zetten.