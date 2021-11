Akkoord tussen de EU en USA maakt voor een deel een einde aan de importheffingen op staal en aluminium

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyden en de Amerikaanse president Joe Bidon hebben een akkoord getekend dat een einde maakt aan de importheffingen van Amerika op de invoer van staal en aluminium. De invoerheffingen waren door President Trump ingevoerd onder de noemer ‘bescherming van de binnenlandse veiligheid’. Het was echter overduidelijk dat de invoerheffingen bedoeld waren ter bescherming van de binnenlandse staal- en aluminiumproducenten. Door een heffing van 25% op staal en 10% op aluminium werd de binnenlandse markt beschermd tegen import uit China en Europa.

Importheffingen nog niet geheel opgeheven

De Europese Commissie en Amerika hebben een deal uitgewerkt waarbij de importheffingen voor een belangrijk deel worden opgeheven. Het is niet gelukt om de importheffingen helemaal weg te nemen aangezien de Amerikaanse president onder zware druk stond van de Amerikaanse staalproducenten. Om hen enigszins tegemoet te komen, is er een drempel in het akkoord ingebouwd waarbij er een maximum hoeveelheid staal en aluminium geïmporteerd mag worden zonder dat hierover belasting geheven wordt. Voor staal gaat het daarbij om 3,3 miljoen Europees staal dat zonder heffingen geimporteerd mag worden. Alles boven deze hoeveelheid wordt alsnog met 25% importheffingen belast. Voor de import van aluminium is eenzelfde soort regeling getroffen.