Gemiddelde dagproductie in de metaal in september 2021 weer sterk gestegen

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand september bekend gemaakt. Ook in de maand september 2021 is de productie weer veel hoger uitgevallen dan in de maand september 2020. Al met al was de gemiddelde stijging over alle bedrijfsklassen bijna 11 procent. Voor een zeer belangrijk deel kwam deze stijging op het conto van de bedrijfsklasse Machinebouw. Met een groei van 62% zorgde deze klasse ervoor dat het gemiddelde hoog uitviel. De metaalsector liet zich echter ook niet onbetuigd met een stijging van 6,3%.

Groei ten opzichte van augustus 2021 en een positieve stemming bij ondernemers

Driekwart van alle bedrijfsklassen vertonen een groei ten opzichte van de maand september 2020. Op zich is dat niet verbazingwekkend gezien de status van de coronapandemie op dat moment. Wanneer we echter kijken naar de ontwikkeling in de gemiddelde dagproductie ten opzichte van een maand geleden dan is er nog steeds sprake van groei, gemiddeld meer dan 1%. Ook ten opzichte van de gemiddelde dagproductie in september 2019 (pre-corona) is de groei nog altijd meer dan 4%! Al met al zorgen de cijfers ervoor dat de ondernemers in de industrie onverminderd positief naar de toekomst kijken, ondanks het feit dat sommige indicatoren iets minder positief zijn dan de achterliggende periode.