Omzet in de industrie stijgt met meer dan 15% in het derde kwartaal

De goednieuwsshow van het CBS blijft onverminderd doorgaan. Nu kan het CBS melden dat de omzet in de industrie in het derde kwartaal met 15,4% is gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2020. Daarmee lag in de omzet in het derde kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in het derde kwartaal voor aanvang van de corona-crisis. En alsof het nog niet genoeg is, verwachten de producenten in het vierde kwartaal nog hogere omzetten en tevens een hogere personeelsbezetting. De stijging van de omzet werd voor 18,2% gerealiseerd in het binnenland, de export was goed voor een stijging van 13,7%.

Metaalsector scoort bovengemiddeld goed in het derde kwartaal

Daar waar voor de totale industrie een omzetstijging van 15,4% werd genoteerd, deed de metaalbranche het nog een stuk beter. Met een stijging van 26,3% scoorde de branche ruim boven het gemiddelde. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht in het vierde kwartaal zelfs nog meer omzet te genereren. Dat het goed gaat met de industrie blijkt ook uit het aantal faillissementen dat in het derde kwartaal van 2021 werd uitgesproken: 22 tegen 58 een jaar eerder.