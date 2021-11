Staalprijzen onder druk als gevolg van afnemende vraag door microchips-tekort

De prijs van staal staat voor het eerst sinds lange tijd weer onder druk, zo blijkt uit het Staaljournaal van Noviostaal. Oorzaak hiervan ligt onverwacht niet zozeer aan de vraagzijde maar aan de aanbodzijde in de economie. Het grote tekort aan microchips zorgt er namelijk voor dat autofabrikanten hun productie drastisch hebben verlaagd waardoor de vraag naar staal ver is teruggevallen. Autofabrikanten produceren dit jaar naar schatting zo’n 3 miljoen minder auto’s dan gepland. Aangezien de auto-industrie goed is voor zo’n 16-18% van de afname van staal is het effect van het microchips-tekort dus voelbaar tot in de staalindustrie.

Uitgestelde orders zorgen voor grote logistieke problemen

Als gevolg van de uitgestelde uitlevering van orders aan autofabrikanten is een grote logistieke congestie ontstaan. De hallen bij de staalfabrikanten puilen uit waardoor fabrikanten op zoek zijn gegaan naar tijdelijke opslagmogelijkheden. Bovendien ligt de havens vol met importmateriaal wat de logistieke situatie er niet beter op maakt. Om voorraden te kunnen verplaatsen, loopt de industrie echter tegen een volgend probleem aan: een zeer groot tekort aan chauffeurs. Een klein lichtpuntje aan de horizon is de mededeling van Toyota dat ze verwachten aan het einde van dit jaar weer volop te kunnen produceren. Dit zou inhouden dat de producent verwacht dat de levering van microchips eind dit jaar weer op normaal niveau is.