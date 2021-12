Aluminiumfabrikant Aldel overgenomen maar de toekomst blijft onzeker

We schreven al eerder op Metaalkrant.nl over het Delfzijlse Aldel dat vanwege de sterk gestegen energieprijzen zich genoodzaakt zag om de productie voor een belangrijk deel stil te leggen. Sinds die publicatie is de situatie rondom Aldel er niet beter op geworden en zag het ernaar uit dat de smelterij van de fabriek zelfs helemaal gesloten zou moeten worden. Daarmee zouden zo’n 150 banen verloren gaan. Door de overname van Aldel door zijn Australische directeur Chris McNamee is er financiële ademruimte ontstaan en zullen er minder medewerkers ontslagen hoeven te worden.

Perspectief op langere termijn blijft ongewis