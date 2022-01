Export van metaalproducten draagt bij aan een groei van bijna 9% in november

Het lijkt er nog steeds op dat de coronapandemie weinig vat heeft op de economische ontwikkelingen in de industrie. In de door het CBS gepubliceerde cijfers met betrekking tot het volume van de goederenexport, kunnen ook deze maand weer positieve cijfers worden gepubliceerd. Ten opzichte van november 2020 steeg het exportvolume met 8.7% en wanneer we het volume vergelijken van 2021 vergelijken met 2019 is de groei zelfs 10,2 %. Deze groei was mede te danken aan de gestegen export van metaalproducten.

Ontwikkelingen in Duitsland zorgen voor een positieve blik op januari 2022

Het CBS kijkt natuurlijk ook vooruit en ziet dat de omstandigheden voor de Nederlandse export voor deze maand er positief uitzien. Belangrijkste aanleiding voor deze positieve verwachting is de situatie in Duitsland. Weliswaar was er sprake van krimp in de Duitse industrie, maar het vertrouwen van de producenten in Duitsland nam weer toe. Daarnaast zijn de ondernemers in de industrie optimistisch over hun buitenlandse orderpositie. Al met al ziet het ernaar uit dat de maand januari wederom positief gaat uitvallen ten opzichte van de periode een jaar eerder.