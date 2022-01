Werknemers in de metaal blijven staken voor een nieuwe CAO

Drie grote vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) zijn nog altijd niet tot een akkoord gekomen met de werkgevers in de metaal waardoor de in november 2021 gestarte stakingsestafette ook in 2022 een vervolg krijgt. Afgelopen donderdag was de regio Tilburg aan de beurt en voor volgende week staan er stakingen in regio Groningen op de planning. De 24-uurs stakingen moeten kracht zetten bij de eisen van de bonden om tot een nieuwe CAO te komen die meer toekomstgericht is volgens de vakbonden. Daarbij gaat het niet alleen om de arbeidsvoorwaarden maar ook om de toekomst van de branche in het licht van de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden voor een beter klimaat.

Een goede CAO is noodzaak voor de huidige werknemers maar maakt branche ook interessant voor nieuw te werven personeel

Zoals bekend is er een schreeuwend tekort aan vakmensen in de metaal. Vakmensen die nodig zijn om de huidige marktvraag te kunnen beantwoorden, maar ook voor voldoende capaciteit te zorgen voor de interessante uitdagingen die de branche te wachten staat. Kijk alleen al naar de noodzakelijke hoeveelheid vaklieden die nodig zijn om de klimaatambities in Nederland en de rest van Europa te realiseren.

De belangrijkste eisen van de bonden zijn een loonsverhoging van 5% en een minimum loon van €14,-. Het omzetten van flexibele contracten na 9 maanden naar een vast contract bij een gelijkblijvende functie, een zware beroepenregeling waardoor ouderen 3 jaar eerder met pensioen kunnen en geen verplichte consignatie vanaf 55 jaar en 2 extra vakantiedagen. Tenslotte vinden de bonden dat de jeugdlonen afgeschaft moeten worden.