Afzetprijzen in de industrie bijna 20% hoger in december

De impact van hoge olieprijzen is ook in de maand weer terug te vinden in de gestegen afzetprijzen in de Nederlandse industrie. Weliswaar was de stijging met 19,5% in december 2021 lager dan in de maand ervoor (21%), vergeleken met de gemiddelde prijsstijging in de pre-coronatijd is de stijging nog altijd enorm te noemen. De iets lagere stijging van de afzetprijzen is een gevolg van de lagere olieprijzen in december 2021 ten opzichte van november 2021. Daarmee wordt de impact van de olieprijs op de afzetprijs in de industrie maar weer eens onderstreept.

Impact van stijgende olieprijzen ook zichtbaar in de metaal

De impact van de olieprijs is zichtbaar in alle bedrijfsklassen in de industrie. Producten van de aardolie-industrie stegen met een ongelooflijk percentage van 67,9% ten opzichte van het jaar ervoor, maar ook de metaalsector laat een fikse groei zien. Vergeleken met een jaar eerder was de stijging van de afzetprijzen in de metaal 11,7% hoger. Wanneer we echter de afzetprijzen in december afzetten tegen een maand ervoor dan is er sprake van een zeer kleine daling (0,1%).