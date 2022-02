Omzet in de industrie afgelopen jaar 14,1% hoger dan in 2020

Nu we het jaar 2021 achter ons hebben gelaten, kan de balans worden opgemaakt voor het vierde kwartaal van 2021 en meteen ook de cijfers voor heel 2021 worden gepubliceerd. Het CBS heeft berekend dat de Nederlandse industrie in 2021 een omzetstijging van 14,1% heeft laten zien. Wanneer de cijfers worden vergeleken met het pre-corona jaar 2019 is er ook nog sprake van een stijging, maar met 4,7% minder spectaculair. Het vierde kwartaal van 2021 vertoonde zelfs een stijging van 23,1% waarmee het het snelst stijgende kwartaal werd van 2021. De metaalsector liet zich daarbij van zijn beste kant zien met een stijging van meer dan 32% vergeleken met het jaar ervoor.

Positieve verwachtingen voor 2022 voor zowel omzet als personeelssterkte

De ondernemers in de Nederlandse industrie blijven onverminderd positief wanneer ze naar de toekomst kijken. Zo verwacht meer dan een derde van de ondernemers in 2022 dat de omzet zal toenemen en meer dan een kwart dat ook het personeelsbestand groter zal worden. Belangrijk hierbij zijn natuurlijk de signalen die vanuit Duitsland komen. Het sentiment bij de ondernemers van dit belangrijke handelsland voor de Nederlandse industrie is langzaam weer positiever aan het worden.

Voor de ontwikkelingen met betrekking tot de personeelssterkte hebben we natuurlijk nog altijd te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Blijkbaar hebben de ondernemers in de industrie voldoende vertrouwen dat deze krapte zal afnemen waardoor ook hier een groei gerealiseerd kan worden.