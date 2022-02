Bill Gates investeert in batterij waarmee staal groener geproduceerd kan worden

Bij de productie van staal is zoals bekend veel warmte en dus energie nodig. Om dit proces ‘groener’ te maken, zijn er al diverse initiatieven in ontwikkeling. Denk daarbij aan de inzet van waterstof als brandstof waarover we al eerder schreven in de Metaalkrant. Een nieuw initiatief om de industrie klimaatvriendelijker te maken, komt van de bekende miljardair Bill Gates. Via zijn investeringsmaatschappij Breakthrough Energy Ventures investeert hij, tezamen met twee andere investeerders waaronder Shell, een slordige 44 miljoen in een nieuw type batterij die uitermate geschikt is voor de productie van staal en cement.

Hernieuwbare energie wordt opgeslagen in thermische batterijen

Het Amerikaanse Anthora Energy is een start-up die in 2018 is begonnen met de ontwikkeling van een thermische batterij waarin hernieuwbare energie van bijvoorbeeld windmolens kunnen worden opgeslagen. Het bijzondere van deze batterij is dat de opgeslagen energie wordt omgezet in warmte in massieve koolstofblokken. De temperatuur in deze batterijen kan daarbij oplopen tot wel 3600 °C zonder dat de structuur van de koolstofblokken veranderd. De warmte die in de batterijen wordt opgeslagen kan uiteindelijk worden gebruikt voor onder andere de productie van staal.

De batterij bevindt zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase maar de verwachting is dat de eerste exemplaren in 2023 geleverd kunnen gaan worden. Om een indruk te krijgen van de omvang van de batterij moet gedacht worden aan de grote van een klein huis.