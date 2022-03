Spaanse staalgigant zorgt voor versnelling van waterstof als duurzame energiebron

De Spaanse vestiging van staalproducent Arcelor Mittal zorgt er, tezamen met een grote kunstmestfabrikant (Grupo Fertieberia), voor dat de toepassing van groene waterstof als energiebron een grote vlucht neemt. Zoals bekend heeft TATA steel in Nederland ook plannen om over te gaan op waterstof als duurzame energiebron maar lijkt het erop dat dit proces nog vele jaren nodig heeft om gerealiseerd te worden. In Spanje is door het oprichten van een joint venture tussen diverse partijen het grootste waterstofproject ter wereld ontstaan dat in 2025 operationeel moet zijn. Aan de basis van dit project ligt de gegarandeerde afname van waterstof door Arcelor Mittal en Grupo Fertiberia. Zij zullen gezamenlijk 6,6 miljoen ton groene waterstof gaan afnemen waarmee jaarlijks 4% van de totale jaarlijkse uitstoot van CO 2 in geheel Spanje wordt gerealiseerd.

Groen staal vanaf 2025 beschikbaar door HyDeal Espana

De waterstof wordt geproduceerd door HyDeal Espana, een joint venture tussen Enagas (de Spaanse Gasunie), Arcelor Mittal, Grupo Fertiberia en DH2 Energy. De productie begint in 2025 en zal dan 200.000 ton waterstof per jaar zijn. In 2030 moet HyDeal Espana een omvang hebben van 9,5GW aan zonne-energie installaties en een waterstoffabriek die 7,4GW produceert. Het bijzondere van de deal zit in de combinatie van productie en transport maar vooral in de gegarandeerde afname van de waterstof door onder andere Arcelor Mittal. Vooral de gegarandeerde afname is op dit moment voor veel projecten nog een achilleshiel.

HyDeal Espana is het eerste grote project van het Europese HyDeal Ambition consortium waar 30 energiebedrijven en financiële instellingen aan deelnemen. Doel is om in 2030 heel Europa te voorzien van 100% groene waterstof tegen een prijs die vergelijkbaar is met de huidige prijs voor grijze waterstof die uit aardgas wordt gemaakt.