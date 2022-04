Producentenvertrouwen in de metaal neemt af in maart en is het minst groot bij ondernemers in de metaalindustrie

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het producentenvertrouwen in de industrie over de maand maart bekendgemaakt. Gemeten over alle sectoren van de industrie was het vertrouwen vergelijkbaar met het vertrouwen in de maand februari (van 8,5 in februari naar 8,7 in maart). Wanneer we echter de focus leggen op de metaal dan zien we dat het vertrouwen hier verder wegzakt van 3,8 (februari) naar 2,3 (maart). Hiermee is deze sector verreweg het minst positief over de nabije toekomst. Overigens zijn over de gehele lijn de drie deelindicatoren waarop het producentenvertrouwen is gebaseerd (productieomvang, orderpositie en voorraad gereed product) nog altijd positief.

Vertrouwen in economisch klimaat voor het eerst sinds lange tijd negatief

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat voor het eerst sinds december 2020 het vertrouwen van de ondernemers in de industrie voor de komende drie maanden negatief is. Dit ondanks het feit dat de productie in januari bijna 8% hoger was dan een jaar ervoor. Belangrijke oorzaken van het negatieve vertrouwen liggen natuurlijk bij de onrustige situatie in Europa door de oorlog in Oekraïne. Hierbij gevoegd het scherp gedaalde vertrouwen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, en de oorzaak van de negatieve trend is verklaard.