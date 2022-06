Nieuwe staalgigant in de maak door fusieplannen van Aperam en Acerinox

Twee grote Europese staalproducenten hebben aangegeven hun activiteiten te willen bundelen waardoor de grootste producent van staal in Europa ontstaat. Aperam is in 2011 losgemaakt van het Indiase ArcelorMittal en is op dit moment de op één na grootste staalleverancier in Europa en is zelfs de grootste in Zuid-Amerika. Het Spaanse Acerinox doet echter nauwelijks onder voor Aperam met een beurswaarde van 3,3 miljard euro en een omzet van 6,7 miljard euro die zelfs hoger is dan de omzet van Aperam. Door het samengaan van de twee bedrijven ontstaat een staalgigant die bijna de helft van de Europese markt in handen heeft.

Belangrijke obstakels te overwinnen

Voordat de fusie een feit is, moeten er echter nog wel enkele obstakels overwonnen worden. Zo zal de Europese mededingingsautoriteit eerst haar goedkeuring moeten geven voor de fusie. De vraag is of deze goedkeuring er zonder slag of stoot komt, is gezien het marktaandeel dat de nieuwe onderneming heeft, niet een gelopen koers. Daarnaast is er de strijd tussen twee families die bij beide bedrijven een belangrijk deel van de aandelen bezit. De families Mittal (40% van de aandelen Aperom) en March (18% van de aandelen Acerinox) zullen ook nog wel het uiterste uit hun belang willen halen.