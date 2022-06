Zweden zet belangrijke volgende stap op weg naar productie groen staal

Zoals we al eerder schreven in de Metaalkrant, is men in het noorden van Europa druk bezig om staal op een groene wijze te produceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van waterstof als energiebron. Deze transitie heeft nogal wat voeten in aarde. Zo kan voor het verhitten van het productieproces niet zomaar worden omgeschakeld naar waterstof, maar ook voor de toepassing van cokes die nodig is om van ijzererts, ijzer te maken is een duurzaam alternatief nodig. Alles wordt uit de kast getrokken om fossielvrij staal te maken zonder dat daar een grammetje CO 2 uitstoot bij vrij komt. Er is in het proces echter nog een belangrijke hobbel te nemen: hoe sla je de waterstof op die nodig is om te produceren wanneer er geen zonne- en windenergie is?

Zweden start met opslag van waterstof in grotten

Wanneer er geen energie van natuurlijke bronnen wordt verkregen, moet het productieproces in een staalfabriek natuurlijk wel door kunnen gaan. Het probleem is echter dat de opslag van waterstof voor dit soort momenten complex is. Waterstof is het lichtste molecuul in onze atmosfeer en vervliegt zeer snel. Om waterstof in grote hoeveelheden op te slaan, is er behoefte aan grote – dampdichte – ruimtes. De Zweedse regering gaat daartoe proeven doen met de opslag van waterstof in grotten. In de grot van de Svartöberget is ruimte voor de opslag van 100.000 – 120.000 kuub waterstof, er wordt echter gestart met een proeven waarbij er 1000 kuub waterstof wordt opgeslagen. Wanneer dit succesvol is, zal er snel opgeschaald worden. Met de uiteindelijke opslag van 100.000 – 120.000 kuub waterstof is er voldoende brandstof om vier dagen op milieuvriendelijke wijze staal te produceren.