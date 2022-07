Volvo verwerkt groen staal in elektrische vrachtwagens die dit jaar al op de markt komen

Volvo heeft een wereldprimeur met het verwerken van groen staal in een nieuwe elektrische truck die in het derde kwartaal van dit jaar van de band af rollen. Het is een logische eerste stap op weg naar een nog schonere productiewijze en een nog schoner eindproduct. In de nieuwe truck wordt vooralsnog eerst alleen de framerails van groen staal vervaardigd maar de producent heeft plannen om in de toekomst meer onderdelen van groen staal te vervaardigen. Het staal wordt geleverd door de Zweedse staalfabrikant SSAB.

Groen staal uit revolutionaire fabriek