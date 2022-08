Barometer Metaalunie vertoont afnemende verwachtingen voor tweede helft 2022

Metaalunie heeft de resultaten van de barometer over het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd. Opvallende uitkomst is hierbij dat de effecten van de oorlog in Oekraïne erg zijn meegevallen. Bovendien zijn de ondernemers tevreden over de binnenlandse orderpositie. Daarentegen zijn er wel zorgen over de buitenlandse orderpositie. Vooral machinebouwers verwachten een terugval in de orderintake in de tweede helft van dit jaar.

Winstgevendheid bedrijven in eerste helft van 2022 toegenomen

De belangrijkste conclusies uit de barometer zijn dat, zoals eerder aangehaald, de orderpositie in het binnenland goed is maar dat de orderpositie voor het buitenland minder positief wordt beoordeeld. De ontwikkeling van de materiaalprijzen is in 2021 zeer groot geweest. In de loop van het tweede kwartaal van 2022 zijn de meeste prijzen echter weer gaan dalen. Desalniettemin liggen de prijzen nog steeds historisch hoog. Ook de sterk gestegen energieprijzen en de gestegen loonkosten als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt hebben hun invloed op de uitkomsten van de barometer. Het personeelstekort blijft een grote zorg. Ondernemers denken slecht 70% van de uitstaande vacatures in de komende periode te kunnen vervullen.

Ondanks de gestegen kosten is de winstgevendheid van metaalbedrijven in het MKB in het tweede kwartaal toegenomen. Zo’n 30% van de bedrijven heeft aangegeven een beter resultaat te hebben gerealiseerd. Bij 20% van de bedrijven is het resultaat minder dan in het eerste kwartaal. Toch is slechts 7% van de bedrijven ontevreden over het resultaat.

De onzekere situatie in Oekraïne en de stijgende prijzen zorgen ervoor dat 34% van de bedrijven aangeven dat ze verwachten minder te gaan investeren. Dit is de grootste achteruitgang in anderhalf jaar.