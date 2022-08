Gemiddelde dagproductie in de metaal groeit met 4 procent

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de industrie over de maand juli gepubliceerd. Wederom is er sprake van een groei hoewel de groei vergeleken met een maand eerder minder hoog uitviel. Was de groei in juni nog 9,9% vergeleken met een jaar eerder, in juli was er sprake van een groei van 6,2%. De metaalsector vertoonde ook groei, 4% in juli, maar bleef daarmee enigszins achter bij de gemiddelde groei. De gemiddelde dagproductie in de industrie is hiermee al meer dan anderhalf jaar positief.

Producenten in de industrie zijn positiever over de verwachtingen dan een maand eerder

De gemiddelde dagproductie in de industrie is nog steeds op een zeer hoog niveau. Hoewel de productie vergeleken met de maand juni met 0,5% terugviel, ligt de productie nog steeds ver boven het langjarige gemiddelde van 0,5%. Opvallend is de gestegen stemming onder de producenten. Was deze in juni nog 8,1, in juli was de score 8,4. Dit ondanks de nog immer voortdurende onzekerheid door de oorlog in de Oekraïne, de hoge energie- en materiaalprijzen en het aanhoudende tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.