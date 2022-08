Smart industry staat centraal tijdens de Metavak 2022

Na een succesvolle Metavak in 2021 wordt ook dit jaar weer deze vakbeurs voor de metaalbewerkende industrie georganiseerd. Op 4, 5 en 6 oktober is het weer dé ontmoetingsplek voor alle professionals op het gebied van metaalbewerking. Dit jaar wordt de Metavak gelijktijdig georganiseerd met de welding week waarin alle innovaties op het gebied van lassen, lijmen en snijden worden gepresenteerd. Ook dit jaar presenteren alle vooraanstaande producenten zich op deze beurs en worden er interessante kennissessies georganiseerd. Thema van deze kennissessies is dit jaar het innovatieprogramma SMITZH dat zich richt op smart industry toepassingen.

SMITZH: sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren door digitalisering

SMITZH staat voor smart manufacturing industriële toepassing in Zuid-Holland. Het is een programma dat door Koninklijke Metaalunie, FME en TNO wordt ondersteund en tot doel heeft om kennis en vraag op het gebied van slimme technologieën bij elkaar te brengen. Zaken als 4.0, IoT, 3D-printen, smart welding, robotisering worden tijdens de Metavak 2022 besproken tijdens kennissessies die voor bezoekers aan de beurs gratis te volgen zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat digitalisering en slimme toepassing van nieuwe technieken voor de metaalbranche kunnen beteken.