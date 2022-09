Afzetprijzen in de industrie stijgen in augustus minder snel dan in juli

Hoewel de stijging van de afzetprijzen in de industrie met 27,9% vergeleken met een jaar eerder nog steeds enorm te noemen zijn, was de stijging in de maand augustus vergeleken met de maand juli minder sterk (30,4 in juli tegen 27,9% in augustus). Nog steeds zijn de belangrijkste factoren voor de sterke stijging de prijsstijgingen voor energie, grondstoffen en transport. Maar ook het snelle herstel van de economie na de covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne spelen een belangrijke rol bij de stijging van de afzetprijzen in de industrie.

Stijging afzetprijzen in de metaal ook nog steeds aanzienlijk

De oliebranche is belangrijkste sector in de industrie die zorgt voor de gestegen afzetprijzen. De prijzen in deze sector zijn direct verbonden met de prijs voor een vat ruwe olie. De kosten voor een vat ruwe olie was in augustus 62% hoger dan een jaar eerder. Ook de chemiesector zag een sterke stijging van de afzetprijzen als gevolg van de gestegen prijs voor een vat ruwe olie. De stijging van de afzetprijzen in de metaalsector waren niet zo sterk als in de olie- en chemiesector maar met 18,3% nog altijd sterk te noemen. Ook de metaalsector heeft last van de sterk gestegen prijzen voor energie en de hoge prijzen van de grondstoffen en probeert deze kosten zoveel mogelijk door te bereken. Dit leidt tot de sterke stijging van de afzetprijzen