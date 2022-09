Sentiment onder de ondernemers in de industrie is minder positief dan de afgelopen maanden

De ondernemers in de industrie zijn de afgelopen maand duidelijk minder positief over de ontwikkelingen op korte termijn. Het was eigenlijk al een wonder dat het sentiment onder de ondernemers in de industrie in de afgelopen maanden zo positief bleef. Er zijn diverse variabelen die zich ongunstig hebben ontwikkeld voor de industrie. Denk daarbij aan de sterk gestegen energieprijzen, de hoge grondstofprijzen, het tekort aan personeel en de oorlog in Oekraïne. De afgelopen maand wordt voor het eerst de zorg over deze ontwikkelingen duidelijk in het vertrouwen van de ondernemers in de industrie. Het vertrouwen daalde van 8,4 naar 4,6, maar ligt daarmee wel nog ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0.

Ondernemers in de metaal voor het eerst sinds lange tijd negatief gestemd

Hoewel de dagproductie in de maand augustus nog met meer dan 6% steeg, blijken de ondernemers in de metaal duidelijk een negatieve blik op de toekomst op korte termijn te hebben. Het vertrouwen nam af van 5,4 naar -0,9. Daarmee was de branche geen uitzondering. De helft van alle branches vertoonden een negatieve verwachting en dat is terug te zien in de drie deelindicatoren waarop het ondernemersvertrouwen is gebaseerd. Het positivisme over de voorraden gereed product sloeg om in negativisme. Daarnaast waren de ondernemers minder positief over de orderpositie en de verwachte bedrijvigheid. Een lichtpuntje is echter dat het vertrouwen bij de ondernemers in Duitsland voor het eerst sinds lange tijd niet meer negatief is.