Thyssenkrupp bouwt fabriek voor de productie van groen staal met behulp van waterstof

In navolging van Tata Steel in IJmuiden wil Thyssenkrupp een fabriek gaan bouwen die met behulp van waterstof groen staal gaat produceren. De investering in de nieuwe fabriek, die in Duisberg zal komen, bedraagt zo’n 2 miljard euro. Voor de financiering van de nieuwbouw hoopt het concern dat de Duitse overheid een (belangrijk) deel van de kosten voor haar rekening wil nemen. Het doel is om in 2026 met de productie van het groene staal te beginnen. De nieuwe fabriek zal met een capaciteit van 2,5 miljoen ton staal per jaar een kwart van de totale productie van Thyssenkrupp voor haar rekening nemen. Dit moet leiden tot een CO 2 besparing van circa 30% in 2030.

