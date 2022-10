Afzetprijzen van metaalproducten stijgen in augustus met 17,9%

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de prijsstijgingen in de industrie over de maand augustus. Voor de gehele industrie kwam de stijging op bijna 25% uit. De stijging is weliswaar enorm groot maar vergeleken met de maand ervoor is de stijging kleiner. De toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport liggen ten grondslag aan de grote prijsstijging. Vooral de sterk gestegen prijs van een vat ruwe olie heeft een effect op de stijging van de afzetprijzen. De prijzen in de metaalsector stegen in de afgelopen maand met 17,2%. Het effect van de hoge energieprijzen is in de energievragende metaalsector van grote invloed. Ook heeft de sector nog steeds last van de oorlog in Oekraïne.

Daling van de afzetprijzen ten opzichte van juli 2022

Wanneer we de afzetprijzen in de industrie in de maand augustus vergelijken met de maand ervoor is er sprake van een kleine daling met 1,7%. Deze daling gold voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse markten.