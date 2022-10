Ook in augustus weer groei van de productie in de metaalindustrie

Het CBS heeft de productiecijfers in de industrie over de maand augustus bekendgemaakt en ook in de maand augustus was er weer sprake van groei. De groei is de laatste drie maanden niet meer zo uitbundig als in de maanden daarvoor maar met een stijging van zo’n 6 procent is er nog steeds sprake van een behoorlijke toename. De groei in de metaalproductensector was echter bescheiden met 0.8%. Het CBS geeft in haar publicatie niet aan waarom de toename in de metaalproductensector beduidend lager is dan in de totale industrie. Het ligt echter voor de hand dat de sector nog steeds veel last heeft van de oorlog in Oekraïne, de hoge grondstofprijzen en het tekort aan personeel.

Sentiment in de industrie minder goed ondanks hoog productieniveau

Het productieniveau was in augustus, ondanks een daling van 1,2%, nog altijd hoog wanneer we deze afzetten tegen het niveau in de afgelopen jaren. Het indexcijfer was in augustus 120,9 en behoort daarmee tot een van de topmaanden in de laatste 4 jaar. Toch is de stemming onder de ondernemers in de industrie minder optimistisch. Oorzaak hiervan zijn zorgen over de orderpositie maar ook de stemming in de Duitse industrie. Het vertrouwen bij de oosterburen is volgens de IFO-index verslechterd ondanks een stijging van de gemiddelde dagproductie van 3%.